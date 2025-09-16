Zusammenstoß zwischen Einsatzwagen und Kia

Nr. 2160

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Einsatzwagen und einem Kia sind gestern Nachmittag in Wilmersdorf vier Personen verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich eine Polizistin und zwei Polizeibeamte mit dem Einsatzwagen auf dem Weg zu einem ausgelösten Überfallalarm. Dabei befuhr der Fahrer des Einsatzwagens unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten die Konstanzer Straße in Richtung Olivaer Platz. Aufgrund des dort zähfließenden Verkehrs nutzte der Fahrer mit dem Polizeiwagen den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Zu dieser Zeit war ein 41-Jähriger mit dem Kia in gleicher Richtung unterwegs und wollte an der Wittelsbacherstraße nach links in diesen abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von hinten kommenden Polizeiwagen. In der Folge der Kollision wurde der Kia auf dem Gehweg stehende Poller gedrückt und der 41-Jährige musste aus dem Auto befreit werden. Anschließend wurde er mit Knochenbrüchen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf eine Alkoholisierung bestanden bei dem Kia-Fahrer nicht. Der Polizeibeamte, der im Fond des Einsatzwagens saß, erlitt durch den Unfall schwere Rumpf- sowie Armverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, in der er stationär aufgenommen wurde. Der Fahrer des Einsatzwagens, bei dem eine Atemalkoholmessung eines Wert von 0,0 Promille ergeben hatte, und seine Beifahrerin wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt und traten anschließend vom Dienst ab. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Konstanzer Straße zwischen Zähringer Straße und Brandenburgische Straße gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 (Süd) führt die weiteren Ermittlungen.