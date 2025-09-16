Coldcase aus dem Rockermilieu – Polizei bittet um Mithilfe

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2159

Zu einem Tötungsdelikt an dem ehemaligen Mitglied eines Rockerclubs, Michael Bartelt, bitten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Berlin um Mithilfe. Am Donnerstag, den 13. August 2009, gegen 23:55 Uhr, wurden an der Ernst-Barlach-Straße Ecke Warnemünder Straße in Berlin-Hohenschönhausen aus einem Fahrzeug heraus mehrere Schüsse auf Michael Bartelt abgegeben. Der Mann erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen geben?

Wer kann Angaben zu beteiligten Personen machen oder auch Zeugen benennen, die sachdienliche Hinweise geben können?

Wer hat in der Nacht vom 13. auf den 14. August 2009, insbesondere in der Zeit zwischen 23 Uhr und 0:30 Uhr, eine oder mehrere auffällige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung Ernst-Barlach-Straße/Warnemünder Straße gesehen?

Wer hat in diesem Zusammenhang Videos oder Bilder gefertigt?

Wer hatte noch am 13. August 2009 Kontakt zu Herrn Bartelt?

Wer kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die zuständige Fachdienststelle des Landeskriminalamtes am Tempelhofer Damm 12 in Berlin-Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-941203 oder per E-Mail an LKA412-hinweis@polizei.berlin.de entgegen. Auch an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin können Hinweise gegeben werden.