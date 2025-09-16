Nr. 2158

Gestern Nachmittag nahmen Einsatzkräfte in Schöneberg zwei Personen nach einem Autokauf mit Falschgeld fest. Gegen 16:30 Uhr kam es in der Monumentenstraße zu einem Autoverkauf, bei dem eine Frau und zwei Männer Geld übergeben und das Fahrzeug erhalten haben sollen. Im Nachgang soll der 56-jährige Verkäufer beim Einzahlen des Geldes bei einer Bank festgestellt haben, dass es sich um gefälschte Banknoten handele. Auf dem Weg zu einem Polizeiabschnitt erkannte der Geschädigte einen der Männer und die Frau wieder, als sie gerade ein weiteres Fahrzeug erwerben wollten. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 41 nahmen den 19-Jährigen und die 20-Jährige fest. Der dritte Käufer ist weiterhin flüchtig. Beide Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und einem Fachkommissariat des Landeskriminalamts überstellt. Die Ermittlungen, insbesondere zum Verbleib des Fahrzeuges, dauern an.