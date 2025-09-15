Körperverletzung und Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund

Nr. 2157

In der vergangenen Nacht soll es in einem Zug in Kreuzberg zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung mit antisemitischen Hintergrund gekommen sein. Nach bisherigen Ermittlungen befanden sich eine 25-Jährige und ein 29-Jähriger gegen 0:20 Uhr in dem Zug der Linie U3 in Richtung U-Bahnhof Hallesches Tor und sollen im Rahmen eines kurzen Wortwechsels mit einer 27-jährigen Frau sowie einem gleichaltrigen Mann gefragt worden sein, ob sie Juden seien. Dies bejahten sie, woraufhin sie durch die 27-Jährige antisemitisch beleidigt wurden. Im Anschluss schlugen die Frau und der Mann der 25-Jährigen gegen die Hand und dem 29-Jährigen ins Gesicht. Die 27-jährige Tatverdächtige wurde von alarmierten Polizeikräften auf dem Bahnsteig des U-Bahnhofs Hallesches Tor angetroffen und ihr Begleiter in der Nähe des U-Bahnhofs. Beide waren stark alkoholisiert und wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin zwecks Blutentnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht. Dort wurden sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.