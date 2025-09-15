Mann verletzt Busfahrer

Nr. 2156

Gestern Abend kam es in Lichtenberg zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen untersagte ein 53 Jahre alter Busfahrer des Schienenersatzverkehrs der U-Bahnlinie 5 am U-Bahnhof Magdalenenstraße gegen 18:30 Uhr einem 45-Jährigen und seinem Begleiter aufgrund ihrer starken Alkoholisierungen eine Beförderung. Die Männer ignorierten die Worte des Busfahrers und fuhren trotzdem in dem Bus mit. An der Frankfurter Allee Ecke Möllendorffstraße soll es dann zwischen dem Busfahrer, der dort eine Pause machte, und dem 45-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in deren Verlauf der mutmaßliche Angreifer den Busfahrer mit einem Messer an einem Oberarm verletzt haben soll. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den 45-Jährigen am Ort fest. Der Busfahrer wurde von Rettungskräften in eine Klinik gebracht, in der er stationär aufgenommen wurde. Eine bei dem Festgenommenen durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Während der Busfahrt hatte der Tatverdächtige noch einen Fahrgast und später einen Polizeibeamten beleidigt. Weitere Einsatzkräfte brachten den Festgenommenen in ein Polizeigewahrsam, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen später wieder entlassen wurde. Gegen den Busfahrer wurde ebenfalls ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet. Der Tatverdächtige hatte angegeben, dass ihn der Busfahrer geschlagen haben soll. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Geschehen, hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.