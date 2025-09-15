Geschäftseinbruch mit Gullydeckel

Nr. 2155

Bisher Unbekannte brachen in der vergangenen Nacht in ein Geschäft in Zehlendorf ein. Gegen 0:25 Uhr hörte ein Zeuge in der Riemeisterstraße ein lautes Klirren und bemerkte ein Fahrzeug mit laufendem Motor sowie offenen Türen vor einer Parfümerie. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Kurze Zeit später sah er vier dunkel gekleidete Personen, die mit scheinbar gefüllten Taschen aus dem Laden liefen und in das Fahrzeug stiegen. Anschließend fuhren sie in Richtung Clayallee davon. Am Ort eingetroffene Einsatzkräfte stellten fest, dass die Unbekannten eine Scheibe des Geschäfts mit einem Gullydeckel zerstört hatten und so ins Innere gelangt waren. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.