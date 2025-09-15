Festnahme nach Sachbeschädigung

Nr. 2154

Gestern Nachmittag kam es in Tiergarten zu einer Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund. Ein Zeuge beobachtete gegen 17:15 Uhr wie drei Personen einen Fahnenmast vor einer Parteizentrale in der Klingelhöferstraße mit Farbe besprühten. Als alarmierte Einsatzkräfte der 21. Einsatzhundertschaft am Ort eintrafen und die Tatverdächtigen im Alter von 19, 27 und 40 Jahren ansprachen, ergriffen diese zu Fuß die Flucht. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten das Trio festnehmen. Der 40-Jährige war zuvor bei der Flucht auf den Boden gestürzt und hatte sich eine Kopfplatzwunde zugezogen. Er leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte dabei einen Polizisten am Knie sowie am Handgelenk. Der Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Bei den Tatverdächtigen wurden Farbspraydosen gefunden und beschlagnahmt. Während der 19- und der 27-Jährige für polizeiliche Maßnahmen in einen nahegelegenen Polizeiabschnitt gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurden, brachten Rettungskräfte den 40-Jährigen zur Behandlung seiner Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.