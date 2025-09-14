Mit Glasflasche geschlagen

Nr. 2152

Ein junger Mann wurde heute früh in Mitte von bisher Unbekannten angegriffen und mit einer Glasflasche geschlagen. Nach bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die Tat gegen 3:35 Uhr in der Chausseestraße. Der 24-Jährige sei mit einer fünfköpfigen Gruppe in einen Streit geraten, in dessen Folge einer aus der Gruppe ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben soll. Anschließend habe die gesamte Gruppe auf ihn eingeschlagen, auch als er am Boden lag. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet.

Zuvor soll es bereits einen ersten Streit gegeben haben, nachdem einer aus der Gruppe die Freundin des Mannes sexuell belästigt haben soll.

Der Angegriffene erlitt Verletzungen am Kopf und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.