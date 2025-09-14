Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Nr. 2151

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Kreuzberg. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 53-Jähriger um kurz nach 23 Uhr mit einem Rad den Mehringdamm in Richtung Platz der Luftbrücke. Dabei soll er entgegengesetzt der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Ihm kam ein bisher unbekannt gebliebener Fahrradfahrer entgegen und beide stießen an der Kreuzung Blücherstraße/ Mehringdamm/Obentrautstraße zusammen. Der unbekannt gebliebene Fahrer, der gemäß Angaben einer Zeugin ein Lieferfahrer für Lebensmittel sein soll, entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der 53-Jährige erlitt mehrere Verletzungen am Kopf und kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.