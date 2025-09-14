Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab und verletzt Radfahrer

Nr. 2149

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord. Gegen 16:25 Uhr fuhr ein Autofahrer vom Tegeler Weg in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Damm in den Jakob-Kaiser-Platz ein. Nach Zeugenangaben fuhr der 21-Jährige mit unangepasster Geschwindigkeit, verlor dort die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn in Richtung des Geh- und Radwegs ab und schleuderte gegen einen Radfahrer. Der 71-Jährige erlitt Kopf- und Fußverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholkontrolle und Drogenvortests beim jungen Mann fielen negativ aus. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernahmen die weiteren Ermittlungen.