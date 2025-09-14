Nach Treffen im Park – Mann mit Stichverletzungen im Krankenhaus

Nr. 2148

In der vergangenen Nacht kam es in Kreuzberg zu einem Messerangriff. Gegen 0:25 Uhr wurde ein Passant auf einen verletzten Mann im Volkspark Hasenheide aufmerksam und wählte den Notruf der Feuerwehr. Dem Vernehmen nach traf sich der Verletzte dort mit einem bisher unbekannt gebliebenen Mann an einer Parkbank. Im weiteren Verlauf des Treffens soll der Unbekannte ein Messer genommen, mehrfach in den Oberkörper des 44-Jährigen gestochen haben und anschließend geflüchtet sein. Der Angegriffene erlitt mehrere lebensbedrohliche Stich- und Schnittverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo eine sofortige Operation erfolgen musste. Er verblieb dort anschließend stationär zur weiteren Behandlung. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernahm die weiteren Ermittlungen.