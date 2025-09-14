Mann bei Streit mit Messer verletzt

Nr. 2147

Gestern Abend soll ein Mann einen anderen Mann in Staaken mit einem Messer verletzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die beiden Bekannten im Alter von 58 und 59 Jahren gegen 21:25 Uhr im Magistratsweg auf dem Gehweg unterwegs, als sie in einen Streit gerieten. In der weiteren Folge soll der Jüngere ein Messer gezogen und mehrfach damit auf den Älteren eingestochen haben. Anschließend flüchtete er in die Maulbeerallee. Zeugen als auch der Tatverdächtige selbst alarmierten die Polizei, so dass der 58-Jährige noch in der Maulbeerallee festgenommen werden konnte. Der Verletzte trug einen Schnitt am Hals sowie Stiche am Rumpf davon. Er kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und operiert werden musste. Auf dem Fluchtweg des Tatverdächtigen wurde die abgebrochene Klinge des mutmaßlichen Tatmessers aufgefunden und sichergestellt. Der Tatverdächtige hatte offensichtlich bei dem Streit Verletzungen am Kopf davongetragen und kam zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme, da er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Anschließend kam er für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam und wurde anschließend wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.