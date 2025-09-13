Mann mit Schreckschusswaffe und Messer im Gesicht verletzt

Nr. 2146

Heute früh kam es in Mitte zu einer gefährlichen Körperverletzung und einem Verstoß gegen das Waffengesetz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich eine 39 Jahre alte Frau gegen 4:30 Uhr mit einem 28-jährigen Mann in die Straße Am Nordbahnhof getroffen haben. Dabei wurde die Frau von einem 40-Jährigen begleitet. Im weiteren Verlauf sollen die beiden Männer dann in einen Streit geraten sein, in deren Verlauf der 40-Jährige dem 28-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe gezielt ins Gesicht geschossen haben soll. Anschließend soll der Tatverdächtige ein Messer gezogen und dem 28-Jährigen damit eine Schnittverletzung im Gesicht zugefügt haben. Hinzugerufene Polizeikräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Der Angegriffene hatte eine Schusswunde im Gesicht sowie eine Schnittverletzung am Unterkiefer erlitten und wurde nach einer Versorgung am Ort von Rettungskräften zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe fanden Einsatzkräfte die Schreckschusswaffe und stellten diese sicher. Der Tatverdächtige, der offenbar alkoholisiert war, verweigerte eine Atemalkoholmessung, woraufhin von der Staatsanwaltschaft Berlin eine Blutentnahme angeordnet wurde. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen und der Blutentnahme wurde der Tatverdächtige aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen. Die Ermittlungen dauern an.