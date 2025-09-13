Auseinandersetzung im Bus

Nr. 2145

In der vergangenen Nacht kam es in einem Bus zu einer Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen 0:40 Uhr in einem Bus der BVG-Linie 150 zwischen zwei Gruppen zu einem Streit gekommen sein, der sich dann bis zu einer Schlägerei entwickelt haben soll. Als die hinzugerufenen Polizeikräfte eintrafen, befand sich der Bus in der Blankenburger Straße in Niederschönhausen und vor diesem standen etwa 20 Personen, von denen sich dann einige entfernten. Am Ort stellten die Polizeikräfte dann einen 19-Jährigen und zwei 20-Jährige fest, die angaben, von Personen aus der anderen Gruppe jeweils ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Ein 16 Jahre alter Jugendlicher klagte über Augenreizungen, nachdem ein Jugendlicher ein Reizgas versprüht haben soll. Der Tatverdächtige dazu konnte am Ort angetroffen werden. Ein Reizstoffsprühgerät konnte bei ihm nicht mehr gefunden werden. Die Verletzten wurden am Ort von Rettungskräften behandelt. Den 16-jährigen Tatverdächtigen übergaben Polizeikräfte nach Personalienfeststellung seinen Eltern. Die Ermittlungen zum Ablauf des Geschehens und zu den Hintergründen dauern an.