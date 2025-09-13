Nach Streit vor einem Club angegriffen

Nr. 2144

Nach einem Streit bezüglich des Einlasses in einen Club in Mitte erlitten zwei Männer Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten ein 24- und ein 29-Jähriger kurz vor drei Uhr in einen Club in der Mohrenstraße gehen. Der Zutritt soll ihnen dort jedoch verwehrt worden sein. Daraufhin verließen sie den Ort und drei Türsteher des Clubs sollen ihnen gefolgt sein. An der Ecke zur Markgrafenstraße soll das Trio die beiden dann eingeholt, geschlagen und getreten haben. Beide erlitten Kopfverletzungen und kamen zu Behandlungen in Krankenhäuser, von denen der Ältere stationär aufgenommen wurde. Die Tatverdächtigen im Alter von 23, 29 und 36 Jahren gaben an, von dem Duo beleidigt worden zu sein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung dauern an.