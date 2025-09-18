Toter nach Auseinandersetzung am Humboldtforum – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 2168

Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen am Abend des 12. September 2025 am Humboldt Forum in Mitte, in deren Folge ein 20-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag, bittet die Polizei um Mithilfe.

Wer war am Freitag, den 12. September 2025, gegen 19:30 Uhr am Humboldt Forum und hat die Auseinandersetzung beobachtet?

Wer hat die flüchtende Personengruppe beobachtet?

Wer hat zum genannten Zeitpunkt Fotos oder Videoaufnahmen vom Tatort (insbesondere vom Humboldt Forum mit Blickrichtung zur Spree, vom gegenüberliegenden Spreeufer zum Humboldtforum/zum Berliner Dom oder vom Berliner Dom mit Blickrichtung zur Karl-Liebknecht-Brücke/zum Humboldtforum) oder direkt von der Auseinandersetzung gemacht und kann diese übersenden?

Wer kann Angaben zu den beteiligten Personen machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Die Ermittlerinnen und Ermittler der 6. Mordkommission fragen:

Hinweise nimmt die 6. Mordkommission des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911666, per E-Mail an LKA116-Hinweis@polizei.berlin.de oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Gemeinsame Erstmeldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin Nr. 2139 vom 13. September 2025: Toter nach Auseinandersetzung am Humboldt-Forum

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Menschengruppen gestern Abend am Humboldtforum kam es zu einem Tötungsdelikt. Gegen 19.35 Uhr sollen drei Personen von einer aus etwa 15 Menschen bestehenden Gruppe angegriffen worden sein. Ein 20-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen durch mehrere Stiche. Er verstarb in der Nacht im Krankenhaus. Die zwei anderen Männer aus der kleineren Gruppe wurden leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen wegen Totschlags haben die 6. Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Berlin übernommen. Sie dauern hinsichtlich der konkreten Tatumstände und Tathintergründe und Namhaftmachung der Täter an, Festnahmen erfolgten bislang nicht.