Unter Alkoholeinwirkung mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt und auf dem Dach gelandet

Nr. 2126

Gestern Abend überschlug sich in Niederschönhausen ein PKW, nachdem er vier geparkte Fahrzeuge stark beschädigt hatte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 58-Jähriger gegen 21 Uhr mit seinem Jaguar die Charlottenstraße in Richtung Fritz-Reuter-Straße. Aus ungeklärter Ursache prallte das Fahrzeug in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und anschließend gegen einen gegenüberstehenden, ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellten, Renault. Durch den Aufprall wurde dieser auf den dahinterstehenden Mercedes geschoben. Infolge des Zusammenstoßes überschlug sich der Jaguar und beschädigte einen geparkten BMW.

Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei fanden das Fahrzeug auf dem Dach liegend in der Charlottenstraße vor. Der 58-jährige Fahrzeugführer wurde bereits durch alarmierte Rettungskräfte wegen Hautabschürfungen versorgt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Mann wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme zur Feststellung der Blutalkoholkonzentration erfolgte. Zeugen und weitere Verletzte wurden nicht bekannt. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.