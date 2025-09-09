Auf Einsatzkraft zugefahren – Schussabgaben durch Polizei auf Fahrzeug

Nr. 2125

In der vergangenen Nacht flüchtete ein Mann in Tempelhof mit einem Fahrzeug vor einer Polizeikontrolle und fuhr auf einen Beamten zu, der daraufhin Schüsse aus seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug abgab. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollten Polizeieinsatzkräfte gegen 23 Uhr an der Kreuzung Attilastraße/ Gersdorfstraße/ Röblingstraße eine Fahrzeugkontrolle durchführen, nachdem sie zuvor einen Pkw mit auffälligem Fahrverhalten beobachtet hatten. Der Mann am Steuer des Wagens hielt jedoch nicht an, sondern setzte seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Attilastraße fort. Sie folgten dem Flüchtenden über mehrere Straßen. In der Greinerstraße kam es zum Zusammenstoß mit zwei geparkten Fahrzeugen sowie dem zivilen Dienstfahrzeug. Im weiteren Verlauf soll der Mann mit dem Pkw auf einen Polizisten zugefahren sein, der daraufhin Schüsse aus seiner Dienstpistole auf das Fahrzeug abgab. Der Mann in dem Auto flüchtete damit abermals, diesmal in Richtung Großbeerenstraße, wo ihn die Einsatzkräfte aus den Augen verloren. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

Einige Zeit später stellten Einsatzkräfte das Fahrzeug in der Straße An der Heilandsweide verlassen fest. Es wurde sichergestellt. Als Tatverdächtiger konnte ein 36-Jähriger ermittelt werden, der an seiner Wohnanschrift, wo auch eine Durchsuchung erfolgte, zunächst jedoch nicht angetroffen werden konnte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.