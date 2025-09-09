Ohne Führerschein mit gestohlenem Roller unterwegs

Nr. 2124

In der vergangenen Nacht fiel Einsatzkräften im Ortsteil Wedding ein Rollerfahrer ohne Helm und mit unsicherer Fahrweise auf. Gegen 3 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten den Kradfahrer an der Kreuzung Müllerstraße/Nazarethkirchstraße und stellten am Fahrzeug ein manipuliertes Zündschloss fest. Der Fahrer teilte direkt mit, dass er sowohl unter Drogen stehe als auch keinen Führerschein habe. Zudem sei ihm der Inhaber des Rollers unbekannt. Bei ihm wurden unter anderem kleinere Mengen Drogen, mutmaßlich Ecstasy, aufgefunden. Der 23-jährige Fahrer wurde festgenommen und dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.