Versuchte Brandstiftung an Geschäft

Nr. 2123

In der vergangenen Nacht kam es in Mitte zu einer versuchten Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein unbekannter Tatverdächtiger gegen 3:30 Uhr eine Scheibe eines Geschäfts für Cannabisartikel in der Großen Hamburger Straße eingeschlagen und einen brennenden Gegenstand hineingeworfen haben. Anschließend sei der Unbekannte geflohen. Eine Streife des örtlich zuständigen Polizeiabschnitts bemerkte den Brand und begann mit den Löschmaßnahmen. Hinzualarmierte Feuerwehrkräfte löschten anschließend die Flammen. Die weiteren Ermittlungen werden durch ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts geführt.