Brennende Fahrzeuge

Direkt zur Kontaktinformation

Polizeimeldung vom 08.09.2025

Spandau

Nr. 2122
In der vergangenen Nacht brannten vier Fahrzeuge in Spandau. Gegen 3:30 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und stellte daraufhin brennende Transporter auf einem Privatparkplatz am Popitzweg fest. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände vollständig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.

Weitere Informationen zu diesem Auftritt

zum Seitenanfang