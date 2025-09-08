Brennende Fahrzeuge

Nr. 2122

In der vergangenen Nacht brannten vier Fahrzeuge in Spandau. Gegen 3:30 Uhr hörte eine Anwohnerin einen lauten Knall und stellte daraufhin brennende Transporter auf einem Privatparkplatz am Popitzweg fest. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Brände vollständig. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes.