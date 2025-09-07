Falsche Polizisten unterwegs

Nr. 2118

Falsche Polizisten sollen gestern Mittag in Reinickendorf einen Raub begangen haben. Ein 20-Jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Huttwiler Weg gab an, ein Paketbote habe kurz vor 13 Uhr an seiner Wohnungstür geklingelt, woraufhin er diese geöffnet habe. Daraufhin sollen an dem Paketboten vorbei zwei Männer in polizeitypischer Kleidung mit Schutzwesten und Hoheitsabzeichen der Polizei Berlin in die Wohnung eingedrungen sein. Die beiden sollen sich als Polizisten ausgegeben, den 20-Jährigen zu Boden gebracht und ihn anschließend gefesselt haben. Zwei ebenfalls in der Wohnung befindliche Familienmitglieder, ein 13-jähriger Junge und eine 77 Jahre alte Frau, sollen aufgefordert worden sein, während der vermeintlichen Wohnungsdurchsuchung im Wohnzimmer zu bleiben, ebenso die 52-jährige Mutter des 20-Jährigen, die zwischenzeitlich in der Wohnung eingetroffen war. Die Tatverdächtigen sollen mehrere Mobiltelefone, Cannabis und Bargeld aus der Wohnung entwendet und damit in unbekannte Richtung geflohen sein, nachdem sie die Familie in der Wohnung eingeschlossen haben sollen. Diese alarmierte dann die Polizei. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).