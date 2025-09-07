Mann nach versuchtem Raub verletzt

Nr. 2119

Ein Mann erlitt gestern Abend in Rummelsburg eine Schnittverletzung. Gegen 21:30 Uhr sollen drei Unbekannte den 54-Jährigen an der Wönnichstraße Ecke Münsterlandplatz angesprochen und Geld von ihm gefordert haben. Einer der drei mutmaßlichen Räuber soll den Mann dabei mit einem Messer bedroht und dieses dann in Richtung des Halses des 54-Jährigen gestoßen haben. Der 54-Jährige konnte den Angriff mit einer Hand abwehren, erlitt aber dabei eine tiefe Schnittverletzung. Anschließend soll das Trio in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Der Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).