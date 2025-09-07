Kleinkind angefahren

Nr. 2117

Gestern Mittag fuhr ein Autofahrer in Marienfelde ein Kleinkind an. Gegen 12:40 Uhr war der 44-Jährige mit seinem Pkw auf der Maienfelder Allee aus Richtung Hranitzkystraße kommend in Richtung Kaiserallee unterwegs. Laut Zeugenaussagen sei der zweijährige Junge plötzlich zwischen zwei Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen, während seine Familie Gepäck in den Kofferraum eines Autos lud. Der 44-Jährige fuhr den Jungen an. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Kleinen mit einem Hämatom am Kopf zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).