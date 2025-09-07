Festnahme nach exhibitionistischer Handlung

Nr. 2115

Einsatzkräfte nahmen gestern Abend einen Mann in Mitte fest. Gegen 20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zu einem Restaurant an der Mauerstraße. Am Ort teilte er den Einsatzkräften mit, dass ein Mann eine exhibitionistische Handlung gegenüber den Gästen des Restaurants durchgeführt hatte und wies dabei auf einen in der Nähe befindlichen 44-Jährigen, der gerade auf der Straße seinen Darm entleerte. Der Tatverdächtige soll gegenüber den Gästen des Restaurants seine Hose heruntergelassen und an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben. Die Einsatzkräfte sprachen den Tatverdächtigen an und belehrten ihn zum Tatvorwurf, den er bestritt. Dann trat er plötzlich auf die Einsatzkräfte zu, wobei ein Polizist ihn mit ausgestrecktem Arm aufhielt. Der 44-Jährige stolperte zurück und fiel hin. Nachdem er wieder aufgestanden war, versuchte er den Polizisten zu schlagen. Der Beamte wich dem Schlag aus und nahm den Tatverdächtigen fest. Anschließend brachten die Einsatzkräfte ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er dem für Sexualdelikte zuständigen Dezernat des Landeskriminalamtes überstellt wurden.