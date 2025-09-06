Jugendlicher nach Raub im Krankenhaus

Nr. 2114

Ein Jugendlicher wurde gestern Abend in Mitte ausgeraubt. Gegen 21:30 Uhr sollen zwei Unbekannte den 15-Jährigen an der Straßenbahnhaltestelle auf der Memhardtstraße angesprochen und ihn anschließend in eine Gasse gelockt haben. Dort soll eine zehn- bis 15-köpfige Gruppe hinzugekommen sein und den Jugendlichen mit Schlägen und Tritten traktiert haben, sodass dieser kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Anschließend fehlten dem 15-Jährigen Portemonnaie, Handy und weitere persönliche Gegenstände. Die Gruppe soll sich in Richtung Alexanderplatz entfernt haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten den verletzten Jugendlichen, der unter anderem einen Bruch des Nasenbeins davongetragen hatte, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).