Kind auf Fahrbahn angefahren

Nr. 2113

Gestern Abend fuhr ein Autofahrer ein Kind auf einer Fahrbahn in Moabit an. Gegen 20 Uhr war der 63-Jährige mit seinem Pkw auf der Lehrter Straße in Richtung Perleberger Straße unterwegs. Zeugenaussagen zufolge sei der achtjährige Junge zeitgleich, ohne dabei auf den Fließverkehr zu achten, auf die Fahrbahn gerannt, um sich mit seinem Spielkameraden auf der gegenüberliegenden Straßenseite zu treffen. Der 63-Jährige fuhr den von rechts kommenden Jungen auf der Fahrbahn an, sodass dieser zu Boden stürzte. Passanten leisteten bis zum Eintreffen alarmierter Rettungskräfte, die ihn zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus brachten, Erste Hilfe. Der Achtjährige erlitt eine Kopf- und eine Armverletzung. Seine Mutter wurde informiert und begleitete ihn ins Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 2 (West).