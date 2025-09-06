Passanten bemerken Mann mit Schnittverletzungen

Nr. 2112

Passanten bemerkten gestern Abend in Neukölln einen blutenden Mann auf dem Bürgersteig und alarmierten Polizei und Rettungskräfte. Gegen 21:15 Uhr leisteten die Polizeikräfte auf der Sonnenallee Erste Hilfe bei dem 26-Jährigen, dem nach bisherigem Kenntnisstand mit einer Schere Schnittverletzungen am Kopf zugefügt worden waren. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Das mutmaßliche Tatwerkzeug stellten die Einsatzkräfte noch am Ort sicher. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).