Festnahme nach mutmaßlichem Raub auf Jugendlichen

Nr. 2110

In der vergangenen Nacht wurden Polizeieinsatzkräfte wegen eines Raubs nach Kreuzberg alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 17-jähriger Jugendlicher gegen 23:20 Uhr im Beisein einer 17-jährigen Freundin und eines ebenfalls 17-jährigen Freundes auf der Skalitzer Straße unterwegs gewesen sein. Der Jugendliche soll durch zwei Unbekannte angesprochen und zum Kauf von Drogen aufgefordert worden sein. Als er dies abgelehnt habe, soll einer der Fremden ihn am Nacken gepackt und Bargeld sowie ein Mobiltelefon entwendet haben. Ferner soll der Mann die dazwischengehende Freundin mit einem messerähnlichen Gegenstand bedroht haben. Die Jugendlichen flohen und verständigten Einsatzkräfte, welche wenig später im Nahbereich einen 19-jährigen Tatverdächtigen festnehmen konnten. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend vor Ort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.