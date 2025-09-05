Verkehrsunfall – Mann fährt in Menschengruppe

Nr. 2109

Gestern Mittag fuhr ein 20-Jähriger im Ortsteil Wedding in eine Menschengruppe und verletzte dabei mehrere Personen, darunter sechs Kinder. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand war der Heranwachsende gegen 12:50 Uhr mit einem Auto auf dem Dohnagestell in Richtung Seestraße unterwegs, als eine Kindergruppe samt Betreuerin das Dohnagestell in Richtung Nordufer bei grünem Ampellicht auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Der 20-Jährige sei trotz für den Fahrzeugverkehr Rot zeigender Ampel weiter- und schließlich, obwohl er noch abgebremst haben soll, in die Menschengruppe gefahren. Dadurch erlitten vier achtjährige Kinder, zwei Kinder im Alter von elf Jahren und eine 63-jährige Betreuerin Verletzungen, die durch alarmierte Rettungskräfte behandelt wurden. Sie brachten zwei der achtjährigen und eins der elfjährigen Kinder sowie die Betreuerin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, die drei weiteren Kinder behandelten sie noch am Unfallort. Polizeikräfte beschlagnahmten den Führerschein des 20-Jährigen und fanden mutmaßliches Marihuana bei ihm. Da der Verdacht bestand, dass der Heranwachsende unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln fuhr, wurde ihm in einem Krankenhaus Blut abgenommen. Danach wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Für die Dauer der Maßnahmen war der Verkehr im Bereich des Unfallortes gesperrt. Ein Kommissariat für Verkehrsermittlungen der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weitere Bearbeitung übernommen.