Mann schießt auf Waggon einer U-Bahn

Nr. 2108

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte nach Wittenau zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich gegen 21 Uhr ein unbekannter Mann auf dem Bahnsteig am U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik befunden haben und mit einer Schusswaffe auf den letzten Waggon eines ausfahrenden Zuges geschossen haben. Durch das Geschoss wurde eine Scheibe des Waggons beschädigt. Es durchschlug diese aber nicht. In dem Waggon befanden sich mehrere Fahrgäste, die nicht verletzt wurden. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.