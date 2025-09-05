Raub auf Autofahrer

Nr. 2107

Gestern Abend kam es in Wittenau zu einem Raub auf einen Autofahrer. Nach ersten Erkenntnissen soll der 26-jährige Mann gegen 20 Uhr die Gorkistraße von der Rosentreterpromenade kommend in Richtung Am Nordgraben befahren haben. Unvermittelt habe der Fahrer eines in gleicher Richtung fahrenden Fahrzeugs ihn von der Straße abgedrängt und zum Halten genötigt. Der Fahrer eines weiteren Wagens soll unterdessen hinter dem Mann gehalten haben. Aus den Autos seien in der Folge drei Tatverdächtige gestiegen, die den 26-Jährigen unter Vorhalten einer Schusswaffe zur Herausgabe von Wertsachen und Bargeld nötigten. Ferner sei es zu mehreren Schlägen gegen die Schulter des Mannes gekommen. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der 26-Jährige erlitt Schmerzen im Rückenbereich, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.