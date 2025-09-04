Motorradfahrer nach Kollision mit Transporter verletzt

Nr. 2104

Gestern Nachmittag kam es in Plänterwald zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 46-Jähriger gegen 15:10 Uhr mit einem Transporter die Köpenicker Landstraße und bog rechts in die Bulgarische Straße ab. Kurz darauf soll der Transporterfahrer in der Bulgarischen Straße mit seinem Fahrzeug einen Fahrstreifenwechsel durchgeführt haben. Dabei soll er gegen den rechts neben ihm fahrenden Zweiradfahrer gefahren sei, der mit seinem Motorrad im dortigen Fahrstreifen in gleicher Richtung unterwegs war. Der 65-Jährige stürzte in der Folge und zog sich Rumpfverletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.