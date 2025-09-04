Gemeinsame Meldung mit Polizei - Frau tot aufgefunden - Mordkommission ermittelt

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 2103

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr fanden gestern Mittag eine tote Frau in einer Wohnung in Wilmersdorf. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Zeuge gegen 13 Uhr die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Blissestraße. Zuvor fand er in einer Wohnung eine 52-jährige, leblose Frau. Die eingetroffenen Rettungskräfte und ein Notarzt stellten jedoch den Tod der Frau fest. Die Auffindesituation lässt auf ein Tötungsdelikt schließen, sodass die 4. Mordkommission die Ermittlungen übernommen hat.