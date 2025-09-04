Mann randaliert in Wohnung

Nr. 2102

Gestern Mittag wurde die Polizei nach Siemensstadt zu einem Mehrfamilienhaus alarmiert, da dort ein Mann randaliert haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben soll ein 33-Jähriger kurz nach 12 Uhr in der Gartenfelder Straße Gegenstände aus dem Fenster einer Wohnung geworfen und einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe abgegeben haben. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen den 33-Jährigen kurz darauf in seiner Wohnung fest. Bei einer freiwillig gestatteten Wohnungsdurchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und Platzpatronen gefunden. Die PTB-Waffe wurde beschlagnahmt. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von einem Promille. Zudem soll er am Vortag Drogen konsumiert haben. Der Festgenommene wurde für erkennungsdienstliche Maßnahmen in ein Polizeigewahrsam gebracht, wo auch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Anschluss wurde der 33-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.