Mann mit Stichverletzung aufgefunden

Nr. 2100

Gestern Abend wurden Einsatzkräfte zu einer gefährlichen Körperverletzung nach Haselhorst alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen sollen Zeugen gegen 18:30 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Kanalstraße einen 46-jährigen Mann mit einer Stichverletzung im Bauch aufgefunden haben. Der Mann gab an, dass zwei weibliche Personen ihm die Verletzung beigebracht hätten. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert und anschließend stationär aufgenommen. Gegen 23 Uhr meldete sich eine 23-jährige Frau im Beisein ihrer Rechtsanwältin auf einem Abschnitt der Polizeidirektion 5 (City) und gab an, gemeinsam mit einer 16-jährigen Freundin bei dem 46-Jährigen zu Gast gewesen zu sein. In der Wohnung des Mannes seien Drogen konsumiert worden, bevor der Mann die Frauen mit einem Messer bedroht habe und sie am Verlassen der Wohnung habe hindern wollen. Anschließend sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf die 23-Jährige dem Mann die Verletzung im Bauchbereich beigebracht habe. Die Frau und die Jugendliche seien daraufhin aus der Wohnung geflohen. Die Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen sowie eine Blutentnahme in ein Polizeigewahrsam gebracht und anschließend von dort entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.