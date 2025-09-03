Nicht angezeigte Kundgebung und Sachbeschädigung

Nr. 2099

Gestern Abend kam es in Tiergarten zu einer nicht angezeigten Kundgebung an der Rückseite einer Kindertagesstätte und Sachbeschädigungen. Ein 17-Jähriger, ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige, die mit rotem Gemüsesaft begossen waren, hatten sich gegen 18:50 Uhr mit Pappschildern gegen die Wehrpflicht auf den Gehweg der Konrad-Adenauer-Straße auf der Rückseite der Kindertagesstätte in der Otto-von-Bismarck-Allee gelegt. Die alarmierten Einsatzkräfte stellten auch an der Hausfassade der Kita einen wehrpflichtkritischen Schriftzug fest, der mit rotem Gemüsesaft aufgetragen worden war. Keiner der drei Kundgebungsteilnehmenden gab sich als Verantwortlicher zu erkennen. Für die Dauer der Kundgebung wurde der östliche Gehweg der Konrad-Adenauer-Straße zwischen Kronprinzenbrücke und Otto-von Bismarck-Allee von 18:50 Uhr bis 20:20 Uhr für den Fußgängerverkehr gesperrt. Der Betrieb der Kita konnte ohne Einschränkungen fortgesetzt werden. Eine Reinigungsfirma konnte die an der Hausfassade und auf dem Gehweg aufgebrachte Farbe später rückstandslos beseitigen. Die drei Kundgebungsteilnehmenden mussten sich in einem Polizeigewahrsam erkennungsdienstlichen Behandlungen unterziehen und durften anschließend ihrer Wege gehen. Es wurden eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung mit politischem Hintergrund und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Durchführens einer nicht angezeigten Versammlung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin.