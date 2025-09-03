Auseinandersetzung auf dem U-Bahnsteig

Nr. 2098

Gestern Abend kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem U-Bahnhof Leinestraße in Neukölln. Ein 31-Jähriger gab an, gegen 21 Uhr von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein, der seine Kopfhörer abkaufen wollte. Als der 31-Jährige den Verkauf ablehnte, soll ihm der Unbekannte unvermittelt an den Hals und nach den Kopfhörern gegriffen haben. Im Zuge der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige dem 31-Jährigen ein Stück vom rechten Ohr abgebissen haben. Anschließend soll er ohne Beute aus dem U-Bahnhof geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 31-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City).