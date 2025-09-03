Streit in Spielhalle eskaliert

Nr. 2097

In der vergangenen Nacht kam es in Charlottenburg zu einer Beleidigung und einer Körperverletzung auf Grundlage von Hasskriminalität. Nach ersten Erkenntnissen soll es gegen 23:30 Uhr zu einem Streit zwischen einem 43-jährigen Mann sowie mehreren Jugendlichen in einer Spielhalle in der Joachimsthaler Straße gekommen sein. Im Zuge dessen sei es auch zu einer Beleidigung des 43-Jährigen durch einen der Jugendlichen gekommen. Der Mann habe anschließend einen 19-Jährigen aus der Gruppe nach seiner Nationalität gefragt und diesen nach Beantwortung der Frage mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 19-Jährige erlitt ein Hämatom, bedurfte jedoch keiner medizinischen Versorgung. Eine freiwillige Atemalkoholmessung bei dem 43-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,2 Promille. Die weiteren Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin übernommen.