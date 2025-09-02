Autofahrer flüchtet vor Polizei

Nr. 2096

Gestern Abend flüchtete ein Mann mit einem Auto in Neukölln vor der Polizei. Gegen 21:30 Uhr bemerkten Einsatzkräfte den Mann, der sich mit einem Kia auf der Autobahn im stockenden Verkehr auf Höhe der Ausfahrt Buschkrugallee in Fahrtrichtung Neukölln befand, da aus dem Auto weißer Rauch aufstieg. Erst nach mehrmaliger Aufforderung, am rechten Fahrbahnrand zu halten, reagierte der Autofahrer und ordnete sich vor dem Polizeifahrzeug ein. An der Ampel der Abfahrt Buschkrugallee beschleunigte der Fahrer des Kias und flüchtete vor der Polizei. Die Einsatzkräfte folgten dem Kia mit Blaulicht und Sondersignal über die Buschkrugallee in Richtung Karl-Marx-Straße. Während der Fahrt überschritt der Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit, missachtete rote Ampeln und fuhr in den Gegenverkehr. In Höhe des Herrnhuter Wegs verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug, fuhr über eine Mittelinsel und setzte seine Fahrt auf dem Gehweg fort, bis er in eine Fensterfront eines Geschäfts fuhr, zurück auf die Straße prallte und auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Anschließend flüchtete der Autofahrer zu Fuß und wurde von Einsatzkräften in der Nähe festgenommen. Anschließende Ermittlungen ergaben, dass der 32 Jahre alte Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, für den Kia kein gültiger Versicherungsschutz bestand und er offenbar auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel und beschlagnahmten diese. Der Festgenommene wurde von alarmierten Rettungskräfte mit Kopf-, Rumpf-, Bein- und Armverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er nach einer Behandlung und einer Blutabnahme wieder verlassen. Drei Passanten im Alter von 20, 23 und 31 Jahren wurden medizinisch versorgt, da sie unter dem Eindruck des Geschehens standen, wobei der 20-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zwischen 21:30 Uhr und 23:50 Uhr war die Karl-Marx-Straße zwischen Herrnhuter Weg und Kienitzer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der Kia wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.