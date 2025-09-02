Randaliert und bei Festnahme Polizisten verletzt

Nr. 2095

Einsatzkräfte der Polizeiabschnitte 44 und 47 nahmen gestern Nachmittag in Marienfelde einen Mann fest, der zuvor randalierte hatte. Zeugen hatten beobachtet, wie der 28-Jährige gegen 13:45 Uhr in der Daimlerstraße gegen den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Autos geschlagen und diesen dadurch beschädigt hatte. Außerdem wurde beobachtet, dass der Mann die Beschilderung einer Baustelle auf die Fahrbahn warf, sodass eine Radfahrerin ausweichen musste und der weitere Verkehr gefährdet wurde. Als die am Ort eingetroffenen Polizeikräfte den Mann ansprachen, reagierte er sofort aggressiv und leistete erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme. So versuchte er, einem Beamten in die Hand zu beißen und einen anderen mit einem Kopfstoß zu treffen. Außerdem beleidigte er die Polizisten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der Mann kam zur Feststellung seiner Identität in ein Polizeigewahrsam, dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Anschließend brachten ihn die Kräfte in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses, in dem er aufgrund seines Zustandes einer Ärztin vorgestellt wurde. Bei der Festnahme des Mannes wurde ein Polizist am Arm verletzt und trat anschließend vom Dienst ab. Die Ermittlungen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung dauern an.