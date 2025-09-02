Nach Einbruch in eine Spielhalle festgenommen

Nr. 2094

In einer Spielhalle in Tiergarten wurden gestern früh zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 wurden gegen 6:45 Uhr zu dem Geschäft in der Alten Potsdamer Straße alarmiert. In den Räumlichkeiten der Spielhalle trafen sie zwei 44 und 42 Jahre alte Männer mit mutmaßlichem Einbruchwerkzeug und Diebesgut an, die nach derzeitigem Kenntnisstand gewaltsam eingedrungen waren. Außerdem stellten die Einsatzkräfte fest, dass mehrere Spielautomaten angegriffen worden waren. Die beiden Tatverdächtigen wurden festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Heute sollen sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der den Erlass von Haftbefehlen prüft. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.