Lastwagen verkeilt sich in Tunnel – Tunnel gesperrt

Nr. 2093

Seit gestern Abend ist der Tiergartentunnel in Moabit nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 57-Jähriger gegen 20 Uhr mit einem Sattelzug den Tiergartentunnel in Richtung Heidestraße. Dabei fuhr der Mann in eine Auffahrt zum Parkhaus des Hauptbahnhofs, die eine Durchfahrtshöhe von zwei Metern aufwies, und verkeilte sich in der Folge dort. Dabei wurde die Fahrerkabine zerstört. Eine freiwillige Atemalkoholkontrolle bei dem 57-Jährigen ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit Rückenverletzungen in ein Krankenhaus, das er nach einer Behandlung wieder verlassen konnte. Der Sattelzug wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Tiergartentunnel geschleppt. Der Tunnel muss weiterhin gesperrt bleiben. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.