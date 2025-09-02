Autodiebstahl – Wer erkennt die Tatverdächtigen?

Polizeimeldung vom 02.09.2025

Treptow-Köpenick

Nr. 2092
Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Berlin nach zwei Tatverdächtigen zu einem Autodiebstahl. In der Zeit vom 31. März 2025, 17 Uhr, bis zum 1. April 2025, 9 Uhr, sollen die beiden Abgebildeten von einem Mieterparkplatz in der Schlierseestraße 2 in Grünau einen Pkw der Marke Kia Sorento gestohlen haben.

Die Kriminalpolizei fragt:
  • Wer kennt die abgebildeten Personen?
  • Wer kann Angaben zu ihrer Identität und/oder ihren Aufenthalts- oder Wohnorten machen?
  • Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) in der Märkischen Allee 174 in Marzahn unter den Rufnummern (030) 4664-372215 (während der Bürozeit) und (030) 4664-371100 (außerhalb der Bürozeit) entgegen. Auch per E-Mail können Hinweise gegeben werden: Dir3K22@polizei.berlin.de Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

