Mann bedroht Nachbarin – Festnahme

Nr. 2091

Gestern Nachmittag ereignete sich in Wilhelmstadt eine Bedrohung. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 61-Jähriger gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Wörther Straße im Zuge eines Nachbarschaftsstreits einer 35-Jährigen eine Schusswaffe vorgehalten und geäußert haben, diese sei scharf. Die Frau alarmierte in der Folge die Polizei zum Ort. Nach Erwirken eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses öffneten Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos die Wohnungstür des Mannes, drangen in die Wohnung ein und nahmen ihn fest. In der Wohnung fanden sie zwei Schreckschusswaffen, eine unbrauchbar gemachte weitere Schusswaffe, Munition sowie eine Übungshandgranate. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Der 61-Jährige erlitt bei der Festnahme Gesichtsverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.