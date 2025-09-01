Unbekannter Toter - Polizei Berlin bittet um Mithilfe

Nr. 2090

Mit der Veröffentlichung eines Fotos bittet die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin um Hilfe bei der Identifizierung eines derzeit noch unbekannten Toten. Der Mann stürzte sich am Donnerstag, den 17. Juli 2025, gegen 16:10 Uhr, am Berliner Hauptbahnhof, Europaplatz 1 in Moabit, in den Tod. Bislang konnte er noch nicht identifiziert werden und es wurde keine passende Vermisstenanzeige erstattet.

ungefähr 30 bis 40 Jahre alt

173 cm groß

schlank

Es wird vermutet, dass der Mann aus dem Obdachlosenmilieu stammen könnte, da er barfuß unterwegs war und keinerlei Schlüssel oder ein Telefon bei sich hatte.

Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Toten machen?

Wo wird ein Mann, auf den die Beschreibung passt, vermisst?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der (030) 4664-912444 (Hinweistelefon) oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen. Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache der Polizei Berlin.