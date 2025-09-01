Verletzte nach Zusammenstoß auf der Kreuzung

Nr. 2089

Gestern Nachmittag wurden bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf drei Personen verletzt. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr ein 46-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes aus Richtung Wittestraße kommend bei Grün in den Kreuzungsbereich Eichborndamm/Waldstraße/Wittestraße ein. Dort stieß er mit dem VW eines 44-Jährigen zusammen, der aus dem Eichborndamm in dieselbe Kreuzung eingefahren war, wobei die Ampel für ihn Rot gezeigt haben soll. Die 46-jährige Beifahrerin des Mercedes-Fahrers erlitt Kopf- und Nackenschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, nachdem Einsatzkräfte der Polizei Berlin bereits Erste Hilfe geleistet hatten. Der 17-jährige Beifahrer und die 18-jährige Insassin des VW wurden bei dem Zusammenstoß ebenfalls verletzt, benötigten aber nur ambulante Behandlungen. Der Fahrer des Mercedes blieb unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Der 44-Jährige gab später an, dass die Betätigung seiner Bremse ohne Wirkung geblieben sei, sodass Polizeikräfte den Wagen für die Erstellung eines technischen Gutachtens sicherstellten. Für die Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich Eichborndamm/Waldstraße/Wittestraße bis 18:45 Uhr gesperrt werden. Davon war auch die Buslinie 221 betroffen. Ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.