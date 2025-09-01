Senior beraubt

Nr. 2088

Ein Senior wurde gestern Nachmittag in Schöneberg beraubt. Gegen 15:35 Uhr stiegen der 84 Jahre alte Mann und seine vier Jahre jüngere Frau in den Fahrstuhl ihres Wohnhauses in der Kleiststraße. Zusammen mit ihnen soll ein bislang unbekannter junger Mann eingestiegen sein. Als der Fahrstuhl unterwegs hielt, soll der Unbekannte dem 84-Jährigen eine Kette vom Hals gerissen haben und damit aus dem Aufzug geflüchtet sein. Der Senior versuchte, den Mann festzuhalten, dieser soll daraufhin auf den Kopf des Seniors eingeschlagen haben. Zusammen mit seiner Ehefrau, die ihm zu Hilfe gekommen war, stürzte der 84-Jährige zu Boden. Der Tatverdächtige soll den Senior dann gegen Kopf sowie Körper getreten haben und anschließend aus dem Haus geflüchtet sein. Der Senior erlitt Prellungen und Hautabschürfungen am Oberkörper. Er stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 80-Jährige gab zunächst an, keine medizinische Versorgung zu benötigen. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Raubdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.