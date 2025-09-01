Motorradfahrer fährt auf Auto auf – zwei Verletzte

Nr. 2086

Gestern Nachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Weißensee schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 22-Jährige kurz nach 14 Uhr mit einer Yamaha die Berliner Allee in Richtung Pistoriusstraße. Zu dieser Zeit hatte sich in der Berliner Allee aufgrund einer roten Ampel ein Rückstau von der Pistoriusstraße gebildet. Dies soll der Motorradfahrer übersehen haben. Er fuhr auf einen wartenden Polo auf, mit dem ein 30-Jähriger in gleicher Richtung unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde am Kopf verletzt und von Rettungskräften zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus gebracht. Die 31-jährige Beifahrerin des Polos erlitt Schnittverletzungen am Bein und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 30-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde bekannt, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand, sodass ihm im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.