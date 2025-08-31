Auf fahrendes Auto geschossen

Nr. 2085

In Schöneberg hat ein bislang unbekannter Mann in der vergangenen Nacht auf ein fahrendes Auto geschossen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte gegen 3 Uhr mit einem Auto auf der Yorckstraße in Fahrtrichtung Goebenstraße unterwegs. Auf Höhe des S-Bahnhofs Yorckstraße soll es mit einem 24-Jährigen, der mit einem Chevrolet in dieselbe Richtung fuhr, aus den Fahrzeugen heraus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. Kurz darauf sollen die beiden Männer im Bereich der Goebenstraße ausgestiegen sein, wobei der Unbekannte plötzlich eine Schusswaffe hervorgeholt habe. Der 24-Jährige soll daraufhin in den Chevrolet geflüchtet und mit dem Fahrzeug, in dem sich auch ein 27-Jähriger befand, davongefahren sein. Der Unbekannte soll dann mehrfach auf das fahrende Auto geschossen und sich anschließend mit seinem Fahrzeug entfernt haben. Verletzt wurde niemand. Am Ort stellten Polizistinnen und Polizisten mehrere Patronenhülsen sicher. Den mehrfach getroffenen Chevrolet beschlagnahmten sie. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und zur Aufklärung der Tat führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd).